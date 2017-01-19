En Çok Kilo Veren Kadın Ödülü Kaptı

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi tarafından obeziteyle mücadele kapsamında başlatılan "Formda Kal" yarışmasında en çok kilo veren 17 kadın ödüllendirildi.



Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ödül alan kadınların çok büyük bir emekle çalıştığını söyledi.



Zayıflayan kadınların inanılmaz gayret gösterdiğini aktaran Fadıloğlu, "Hanım kardeşlerimin verdiği rakamları duyduğumda inanamadım. İstikrarlı bir sürede çalışınca neler olduğunu görmüş olduk." dedi.



Aile ve spor merkezlerinde yapmış oldukları çalışmalarla sağlıklı bireyler yetiştirmek istediklerini vurgulayan Rıdvan Fadıloğlu, şunları kaydetti:



"Bizler sağlıklı nesiller yetiştirmek istiyoruz. Merkezlerimizde çocukluktan itibaren bunu aşılamaya çalışıyoruz. 4 ay gibi kısa sürede 20'nin üzerinde kilo veren hanımlar var. Spor yaparak sağlıkla kilo veren kadınlarımızı tebrik ediyorum. Bunu devam ettirmelerini temenni ediyorum. Sizler olmasanız bu tesislerin bir manası yok. Belediyenin görevi sadece yol yapmak, imar açmak değil. Sizler ne kadar kendinizi geliştirirseniz bizde emeğimizin karşılığını almış olacağız."



"Çocuklarımla daha güzel ilgileniyorum"



Spor yaparak 4 ayda 25 kilo zayıflayan Ayşe Canyurt, kiloluyken sosyal yaşamında birçok sorun yaşadığını söyledi.



Sağlık sorunlarının da bunların başında geldiğini belirten Canyurt, "Nefes alamıyordum. Karaciğer yağlanması vardı. 2 merdiven çıkamıyordum." dedi.



Çocuklarının da bu durumdan şikayet ettiğini anlatan Ayşe Canyurt, "Azmettim, 4 ayda 90 kilodan 65 kiloya düştüm. Şimdi kendimi çok rahat hissediyorum. Çocuklarımla da daha güzel ilgileniyorum. Onlar da benim bu halimden çok memnun. Çevremden güzel tepkiler alıyorum. İnşallah sporumu yapmaya devam edeceğim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Emine Köse de 1,5 yılda 28 kilo verdiğini, spor sayesinde sağlık sorunlarından kurtulduğunu kaydetti.



Yarışma kapsamında en çok kilo veren 17 kadına ödül olarak çeşitli spor alet ve malzemeleri verildi.