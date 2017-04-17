En Çok Katılım Hangi Ilde Gerçekleşti ?

Bilecik, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi referandum unda yüzde 90,51 katılım ile Türkiye birincisi oldu. Bilecik İl Seçim Kurulundan verilere göre; il genelinde bulunan 151 bin 865 seçmenden 137 bin 448 seçmen sandığa gitti. Türkiye genelinde sandığa gitme oranı yüzde 85,46 olurken, bu oran Bilecik'te yüzde 90,51 olarak değerlendirildi. Bilecik'te sandığa giden 137 bin 448 seçmenden 2 bin 627 oy geçersiz sayıldı. Bilecik'te 65 bin 867 seçmen 'evet' yönünde oy kullanırken, 68 bin 957 seçmen ise; 'hayır' dedi.



(Cem Kaan Toka /İHA)