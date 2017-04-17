En Çok "Evet" Bayburt'ta, En Çok "Hayır" Tunceli'de

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında kesin olmayan sonuçlara göre en çok "evet" oyu yüzde 81,70 ile Bayburt'ta, en çok "hayır" oyu yüzde 80,41 ile Tunceli'de çıktı.



Halk oylamasının ardından yurt içi ve dışındaki tüm sandıklar açıldı. Sandıklardan kesin olmayan sonuçlara göre, çıkan oyların yüzde 51,41 "evet", yüzde 48,59 "hayır" oldu.



Buna göre 25 milyon 156 bin 860 oy "evet" için kullanılırken 23 milyon 777 bin 14 kişi "hayır" oyu kullandı. Oyların 865 bin 46'sı ise geçersiz sayıldı. Halk oylamasına katılım yüzde 85,32'ye ulaştı.



"Evet" ve "hayır" oyunun en çok çıktığı iller



Halk oylamasında en çok "evet" oyu Bayburt'tan, en fazla "hayır" oyu ise Tunceli'den çıktı.



Oy dağılımına göre, "evet" oylarının en yüksek çıktığı il yüzde 81,70 ile Bayburt olurken bu şehri yüzde 75,55 ile Rize, yüzde 75,49 ile Aksaray takip etti. En yüksek "hayır" oyu ise yüzde 80,41 ile Tunceli'de kullanıldı. Tunceli'nin ardından yüzde 71,70 ile Şırnak, yüzde 71,33 ile Kırklareli geldi.



Evet oyunun yüksek olduğu 10 il şöyle:



1- Bayburt (81,70)



2- Rize (75,55)



3- Aksaray (75,49)



4- Gümüşhane (75,16)



5- Erzurum (74,50)



6- Yozgat (74,27)



7- Kahramanmaraş (73,96)



8- Çankırı (73,35)



9- Bingöl (72,57)



10- Konya (72,88)



Hayır oyunun yüksek olduğu 10 il şöyle:



1- Tunceli (80,41)



2- Şırnak (71,70)



3- Kırklareli (71,33)



4- Edirne (70,49)



5- Muğla (69,30)



6- İzmir (68,80)



7- Diyarbakır (67,59)



8- Hakkari (67,58)



9- Iğdır (65,20)



10- Aydın (64,30)