En Çok Bu Sayfalar Değiştirildi!

Görünene göre 2016 yılında ölümlerden ve politikadan kaçış şansı bulamadık. En azından Wikipedia'nın yayınladığı en fazla düzenlenen sayfalar listesinden çıkan sonuç bu.



Tahmin edilebileceği gibi ABD'nin rekabet dolu başkanlık yarışı, hem gerçek dünyada hem de Wikipedia'da bol miktarda dikkat çekti. Bu yüzden de Wikipedia'nın en fazla düzenlenen 10 sayfasının beşi, başkanlık yarışı ve başkan adayları hakkındaydı. Bu beşlinin içerisinde Donald Trump'ın sayfası 8.933 düzenleme ile en fazla değişim gören sayfa olurken, bu değişim sayısı bile genel listede birinci olmasına yetmedi; sayfayı ancak ikinci sıraya taşıyabildi.



2016'nın en fazla etki yaratan diğer olayları ise yaşanan ölümlerdi. Toplamda 18.230 düzenleme ile "2016'da Ölümler" sayfası en fazla düzenlenen sayfa oldu. 2016, Prince, David Bowie, Muhammed Ali ve John Glenn gibi pek çok ünlü ölümünün yaşandığı bir yıldı.



Sürpriz bir isim de listede karşımıza çıkıyor: Vincent Van Gogh sayfası, 3.551 düzenleme ile kendisine listede yer bulmayı başardı.



Listenin tamamına, ilgili Wikipedia sayfasından ulaşabilirsiniz...