En Büyük Yerli Savaş Gemisi Bayraktar, Yarın Hizmete Giriyor

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Donanmanın gücüne güç katacak amfibi gemi ''Bayraktar''ın yarın düzenlenecek törenle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edileceğini açıkladı.

''EN BÜYÜK YERLİ SAVAŞ GEMİMİZ''

Bakan Fikri Işık açıklamasında ''Yerli imkanlarla ürettiğimiz en büyük savaş gemimiz "Bayraktar", yarın Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim ediyoruz...'' ifadelerini kullandı.

2 GEMİ İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLANMIŞTI

Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın yürüttüğü, Amfibi Gemi Tedarik Sözleşmesi kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacına binaen, ana görev fonksiyonu amfibi harekat ve ateş desteği olan 2 amfibi gemi için bir süre önce çalışmalara başlanmıştı.

Bu kapsamda Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Sanayi ve Ticaret AŞ (ADİK Tersanesi) tarafından inşa edilen gemilerden ilki olan Bayraktar, yarın tersanede düzenlenecek törenle, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.

YÜZDE 70.68 YERLİ SANAYİ KATILIMIYLA YAPILDI

Savaş sistemi tasarım ve entegrasyonu Havelsan tarafından milli olarak gerçekleştirilen LST-amfibi geminin inşası yüzde 70,68 yerli sanayi katılımıyla yapıldı.

İKİNCİ GEMİ EKİM 2017'DE

Projenin ikinci gemisi Sancaktar'ın Ekim 2017'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığında göreve başlaması planlanıyor.

GEMİNİN ÖZELLİKLERİ:

Bayraktar, tek tekneli, deplasman tipi ve tamamen çelik konstrüksiyon olarak inşa edildi. Üst binası balistik korumalı olan gemi, nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılar için tam personel korumasına sahip bulunuyor.

EN İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP

Söz konusu gemi, Türkiye'de özel sektör tersaneleri tarafından inşa edilen en büyük ve ileri teknolojiye sahip harp gemisi özelliğini taşıyor.

Gemide, bir adet 15 tonluk genel maksat helikopterinin iniş kalkışına olanak sağlayacak helikopter platformu yer alıyor.

4 TANE ÇIKARMA ARACI BULUNUYOR

Yükleme ve boşaltma işlemlerini sağlayabilmek amacıyla geminin üç tarafında birer kapak bulunuyor.

Gemide, ayrıca her biri 8 ton yük veya 40 kişi taşıyabilen, 20+ knot sürat yapabilen 4 çıkarma aracı yer alıyor.