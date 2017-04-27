En Büyük 'Vav' Harfini Yaptılar

Kütahya Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezi hat sanatçılarının, Sanat sokağı duvarına yaptıkları arapça 'vav' harfi ilgiyle izleniyor.



Sanatçılar Sebahat Sarıoğlu, Arif Çelik, Emin karayaka, İsa Han, Aynur Kinkav, Songül Bilgin, Ayşe Kart, Gülperi Gürcan, Hanife Ün Çelik, Selde Ünveren, Sadet Çakır, Feriha İri ve Güler Bitirim, merkezin Balıklı Mahallesindeki duvarlarına eserlerini yansıttılar. Sokak rengarenk bir görünümü kavuşurken, Arif Çelik, Emin Karakaya ve İsa Han tarafından yapılan yapılan 3 metre boyu ve 3 metre enindeki vav harfi güzel bir görünüm oluşturdu. Yaklaşık 9 metrekarelik hafle ilgili bilgi veren hat sanatçısı Arif Çelik,"Merkezimizin duvarları boştu. Sanatçı arkadaşlarla birlikte burayı güzelleştirmeyi planladık. Kütahya'daki en büyük vav harfini buraya yaptı" dedi.



Merkezin bulunduğu sokağın duvarlarının yüzde 80'lik bölümüne doğa tarzı resimlerle süslendiğini kaydeden Konseyi Kültür ve Sanat Merkezi Başkanı Sebahat Sarıoğlu, "Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nun fikri ile burayı sanat sokağına dönüştürdük. Duvarlarımızı sanatsal olarak süsledik. Süsleme çalışmalarımız önümüzdeki günlerde tamamlanacak" diye konuştu.



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