En Büyük Projemizi Hayata Geçirdik'

Elektronik Lisanslama Sınavları'nın tanıtım kahvaltısında Wise TV'ye konuşan SPL Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yusuf Kaya, SPL'nin önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi hedeflediği yeni projelerinden bahsetti.



SPL olarak en büyük projeleri olan elektronik lisanslama sınavlarını hayata geçirdiklerini belirten SPL Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yusuf Kaya, "Bu senenin Nisan ayı itibariyle projenin ilk aşaması, ilk hedefleri gerçekleştirildi. 6 lisanstan 2 lisansın sınavlarını elektronik ortamda yapmaya başladık. Gayet sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Kalan sınav konularında da en kısa sürede elektronik sınavlara başlamak istiyoruz. Sınav süreci oldukça zahmetli. Her bir soru için çok uzun çaba sarfediliyor, tekrar tekrar kontroller yapılıyor. Biz bunların bilgi işlem altyapısını uzun çabalar sonucunda gerçekleştirdik. Ancak sorular hazırlandıkça yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Devam eden süreçte hem sistem güvenliğinin sağlanması hem de kullanıcı ihtiyaçlarının teknolojik nimetlerden faydalanılarak rahat bir şekilde giderilmesi için sürekli altyapı çalışmalarına ve yatırım yapmaya devam ediyoruz." dedi.



"YENİ YATIRIMLAR YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ"



Yeni sınavlar eklendikçe sisteme yeni yatırımlar ve düzeltmeler yapmaya devam ettiklerinin altını çizen Kaya, "Sistem güvenliği bizim için çok önemli. Sınavların yanı sıra, online yenileme eğitimleri, hem de lisansların tutulması yine SPL'nin üzerinde. Bunlara ilişkinde bizden hizmet alan sermaye piyasası katılımcılarının, çalışanlarının rahat etmesi daha iyi bir hizmet alması için yatırımlarımıza devam etmemiz gerekiyor. Bu alanda da bizden hizmet alan kişilerin hayatını kolaylaştırmak için yenilikler getirmeye ve yatırımlar yapmaya devam edeceğiz.