En Büyük Hayali Beyin Cerrahı Olmak

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde henüz 9 yaşındayken bir düğünde başına isabet eden yorgun mermi doktorlar tarafından riskli bulunduğu için çıkarılmayan Derya Güven, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı'nda (TEOG) 120 sorunun tamamını doğru cevaplayarak Türkiye birincileri arasına girdi.



Türkiye Petrolleri Atatürk Ortaokulu öğrencisi 14 yaşındaki Derya Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günde yaklaşık 7 saat çalışarak TEOG'a hazırlandığını söyledi.



Günde en az 2 saat kitap okuduğunu aktaran Güven, "Belirli bir programım yoktu. Nasıl iyi olacağıma inanıyorsam o şekilde plan yapıyordum. Evimde pek ders çalışma imkanım yoktu. Onun için genelde ders saatleri dışında okul kütüphanesinde hem ders çalıyor hem de kitap okuyordum." dedi.



Evlerinde bir tek soba bulunduğu için zaman zaman soğukta ders çalışmak zorunda kaldığını kaydeden Güven, "Neredeyse hiç televizyon izlemiyorum, bilgisayar oyunlarına ve internete takılmıyorum. Çalışma programımı ve disiplinimi kendim oluşturuyordum. Uygun gördüğüm sosyal faaliyetlerde bulunuyordum. Boş zamanlarımda okulda ve sokakta arkadaşlarımla oyun oynuyordum. Ev işlerinde anne ve babama yardım ediyordum. Kardeşime derslerinde yardımcı oluyordum." diye konuştu.



"O olaydan sonra beyin cerrahı olmak için çalıştım"



Yaklaşık 5 yıl önce bir düğünde kafasına yorgun mermi isabet ettiğini ve riskli olduğu için bu merminin alınamadığını anlatan Güven, geçirdiği sıkıntılı günlere rağmen derslerini hiç aksatmadığını vurguladı.



Çok çalıştığını ve daha çok başarı elde etmek için azim gösterdiğini dile getiren Güven, şöyle devam etti:



"Şu an hala başımda olan kurşunla yaşıyorum ve o olaydan sonra gelecekte çok başarılı bir beyin cerrahı olmak için çalıştım. Eğer ben o kurşun olayından sonra kendimi bırakıp yaşamdan soğusaydım bu başarıyı elde edemezdim. Fakat kendim ve ailem için çalışmam gerektiğine karar verdim. Bu başarı benim için sürpriz olmadı. Ailem ve arkadaşlarıma tüm soruları doğru yapacağımı zaman zaman söylüyordum. Başarımın sırrının çok kitap okumak olduğunu söyleyebilirim."



İyi bir yere gelmek isteyen öğrencilere de çeşitli tavsiyelerde bulunan Güven, "Çok kitap okumalarını tavsiye ediyorum. İnternet ve televizyondan mümkün olduğu kadar uzak durunuz. Kendinizi dersle boğmayın. Sıkıldığınız anlarda ailenizle zaman geçiriniz ve sokakta oyun oynayın. Müzik kurslarına gidiniz. Bunların size çok iyi geldiğini göreceksiniz." ifadelerini kullandı.



Güven'in annesi Münevver Güven ise kızıyla gurur duyduklarını belirterek, başarılı olduğu için çok mutluluk duyduklarını söyledi.



Türkiye Petrolleri Atatürk Ortaokulu Müdürü Mehmet Yıldırım da öğrencileri Güven'i çok sevdiğini ve başarısıyla gururlandıklarını kaydetti.