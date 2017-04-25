Bursaspor Başkanı Ali Ay, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Adanaspor maçının ardından yolların ayrıldığı Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nu daha önce göndermemekle en büyük hatayı yaptığını söyledi.



Yeşil-beyazlı taraftarlar, ligde Akhisar Belediyespor'a karşı alınan 5-1'lik mağlubiyetin ardından yönetimi istifaya davet etti. Katıldığı yerel bir televizyon kanalında sosyal medyada başlatılan istifa çağrılarını ve kulübün son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Ali Ay, göreve devam ederse gelecek sezon tabanca gibi bir takım kuracağını söyledi. Başkan Ay, "Akhisar'dan 5 yiyen bir Bursaspor var. Dünden beri uyuyamadım. Gelecek sene Bursaspor çok iyi olacak. Gerekirse kendi cebimden transfer yaparak bu takımı düzelteceğim. Sezon sonu personel dahil çok radikal kararlar alınacak köklü bir değişim olacak. Etrafta sağda solda konuşuluyor ama bu borcun altına girebilecek benim gibi manyak bir adam yok" ifadelerini kullandı.



"EN BÜYÜK HATAYI HAMZA HOCAYI GEÇ GÖNDEREREK YAPTIM"



Yönetim oluştururken kimsenin 300 milyon TL'lik borcun altına girmek istemediğini belirten Başkan Ali Ay, "Bugün eşimle birlikte 25 milyon TL'nin altına imzamızı attık. Eğer ben devam edersem gelecek sene çok düzgün, tabanca gibi bir takım kuracağız. Bunun sözünü veriyorum. En büyük hatayı Hamza hocayı geç göndererek yaptım, bunu kabul ediyorum. Devre arasında yollarımızı ayırmalıydık ama yapamadık. 2 hafta içinde karar vereceğim, kredi olayları var, sponsorluk olayları var şu işler hallolsun. Her şeyin farkındayım" diye konuştu.



(Mesut Alan / İHA)