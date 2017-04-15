En Büyük Bomba" Saldırısında Ölen Deaş'lı Sayısı 94'e Ulaştı

ABD Ordusunun Afganistan'da DEAŞ militanlarını yok etmek için kullandığı "nükleer olmayan en büyük bomba"yı ilk kez kullanarak düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısının 94'e ulaştığı bildirildi.



ABD, "Nükleer olmayan (MOAB) en büyük bomba" GBU-43/B'yi ilk kez kullandığı biliniyor. Afganistan'daki Nangahar eyaletinin Açin bölgesine atılan bombayla ölü sayısının 94'e ulaştığı açıklandı. Afgan Güvenlik Güçleri, araştırmaların sonucunda 94 DEAŞ'lı teröristin öldüğünü aktardı. ABD'nin Afganistan'da DEAŞ'ın elinde bulundurduğu tünelleri yıkmak için gerçekleştirdiği saldırıda DEAŞ terör örgütüne ait birçok mühimmat deposunun da yok edildiği açıklandı.



(İHA)