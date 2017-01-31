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En Büyük 100 Rus Şirketin Değeri 635 Milyar Dolar
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En Büyük 100 Rus Şirketin Değeri 635 Milyar Dolar

MOSKOVA (AA) – Rusya'nın en değerli 100 şirketinin toplam piyasa değeri geçen yıl yüzde 58 artarak 635 milyar dolara yükseldi.

En Büyük 100 Rus Şirketin Değeri 635 Milyar Dolar

MOSKOVA (AA) – Rusya'nın en değerli 100 şirketinin toplam piyasa değeri geçen yıl yüzde 58 artarak 635 milyar dolara yükseldi.

RIA Rating Ajansı tarafından yapılan araştırmaya göre, Rusya'nın uzun süre en değerli şirketi olan Gazprom, 2016'da en değerli şirketler listesinde iki sıra gerileyerek Rosneft ve Sberbank'ın gerisinde kaldı.

Toplam piyasa değeri 2016'da yüzde 87 artarak 69,9 milyar dolara çıkan Rosneft birinci sıraya yükselirken, geçtiğimiz yıl piyasa değeri yaklaşık yüzde 50 artan Rusya'nın en büyük bankası Sberbank da 61,1 milyar dolarla ikinci sıraya yükseldi.

Gazprom ise piyasa değerindeki yüzde 35,4'lük kayıp nedeniyle 59,9 milyar dolarla üçüncü sıraya gerilerken, Rusya'nın en değerli 100 şirketinin toplam piyasa değeri geçen yıl yüzde 58 artarak 635 milyar dolara yükseldi.


Rusya'nın en değerli ilk 10 şirketi arasında Lukoil, Novatek, Norilskiy Nikel, Surgutneftegas, Magnet, Gazprom Neft ve VTB de bulunurken, geçtiğimiz yıl listedeki 91 şirketin piyasa değerinde artış yaşandı.


Ülkedeki enerji şirketleri, toplam piyasa değeri bakımından 280 milyar dolarla listedeki en değerli şirketler olurken, finans sektörü toplam 16 şirketle en değerli 100 şirket arasına en çok şirket sokan sektör oldu.

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Rusya Federasyonu, Elektrik Enerjisi, Nükleer Enerji, Güneş Enerjisi, Işık Enerjisi, Rosneft, Gazprom, Moskova, Lukoil, Finans