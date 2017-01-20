En Acı Karne Dağıtımı

ESKİŞEHİR'de üzerine bastıkları buzun kırılması sonucunda Porsuk Çayı'na düşerek hayatlarını kaybeden 12 yaşındaki Batuhan Gürdoğan ile 11 yaşındaki Ali Cantürk'ün karnelerini Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, okul müdürleri, öğretmenler ve sınıf arkadaşları tarafından evlerinde ailelerine teslim edildi. Oğlu Batuhan'ın takdirnamesini ve karnesini alan Hasan Gürdoğan gözyaşı döktü.



Gökmeydan Mahallesi'ndeki geçen 15 Ocak'ta meydana gelen olayda biri bisikletle diğeri yürüyerek buz tutan Porsuk Çayı üzerinde dolaşan Şehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu 7- M sınıfı öğrencisi Batuhan Gürdoğan ile arkadaşı Sami Sipahi Ortaokulu 6-I sınıfı öğrencisi Ali Cantürk, bastıkları buzun kırılması sonucunda suya düştü. Ali Cantürk suda kaybolurken, Batuhan Gürdoğan atılan can simidini bir süre tuttuktan sonra soğuğa dayanamayıp kendini bıraktı. Cesetleri dalgıçlar tarafından Porsuk Çayı'ndan çıkarılan Gürdoğan ve Cantürk aynı camide kılınan cenaze namazlarının ardından asri mezarlığında yan yana toprağa verildi.



'BÖYLE BİR KARNE İLK DEFA VERİYORUM'



Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu Müdürü Zekai Özbay, Sami Sipahi Ortaokulu Müdürü İsmail Hakkı Ceran, öğretmenler ve öğrenciler ilk olarak derslerindeki başarısı nedeniyle 'Takdirname' alan Batuhan Gürdoğan'ın ailesinin oturduğu Gökmeydan Mahallesi Faruk Şükrü Caddesi'ndeki Kale Apartmanı'ndaki evine gitti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit baba Hasan Gürdoğan, Mürrivet ve kızları Zeliha Gizem'e başsağlığı diledi. Müdür Başyiğit, "Hepimiz üzüntülüyüz. Böyle bir karneyi hayatımda ilk defa veriyorum. Ama takdiri ilahi. Söylenecek başka bir söz yok. Çocuğumuzun yadigarını annesine ve babasına teslim ediyoruz. Arkadaşları onun adına bir anı defteri oluşturmuşlar. Onu da size teslim ediyorum. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın" diye konuştu.



'ÖNLEM ALINSIN, TEL ÖRGÜLER YAPILSIN'



Baba Hasan Gürdoğan oğlunun 'Takdirnamesi'ni ve karnesini alırken ağladı. Hasan Gürdoğan şunları söyledi:



"Herkes karnesini kendisi eve getiriyor. Keşke benim oğlum da karnesini ve takdirnamesini eve getirebilseydi. Çocuğum ihmalsizlikten gitti. Önlem alınsın, oralara tel örgüler yapılsın, tek dileğim bu . Bütün dünya bunu duysun. Bundan sonra başka analar ağlamasın. Ben oğlumla gurur duyuyorum. Oğlum çok çalışkan bir öğrenciydi. Onun hayali pilot olmaktı. Bir diğer hayali de futbolcu olmaktı. Eskişehirspor'u çok severdi. O gün Eskişehirspor'un maçı vardı. Bana 'Baba maça gideceğiz mi?' dedi. Ben de 'Bir sonraki maça gidelim' dedim. Eskişehirspor Başkanı ve futbolcular için bileklikler yapmıştı. Maça gitseydi onları vermek istiyordu."



ALİ'YE TEŞEKKÜR BELGESİ



Odunpazarı İlçe Mili Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler daha sonra ölen Sami Sipahi Ortaokulu öğrencisi Ali Cantürk'ün ailesinin oturduğu Gökmeydan Mahallesi Laleler Sokak'taki evine gitti. Başyiğit, Ali Cantürk'ün karnesini ve 'Teşekkür' belgesini baba Ali Sait Cantürk'e teslim etti. - Eskişehir