Emsav Karadeniz Temsilciliği Şehit Fethi Sekin'in Memleketinde Mevlit Okuttu

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMSAV) Karadeniz Temsilciliği tarafından her ayın son haftası cumartesi günleri şehitler için okutulan mevlit programının 160'ncısı Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde gerçekleştirildi.



5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi önünde canını feda ederek büyük bir kahramanlık örneği gösteren Şehit Polis Memuru Fethi Sekin, EMSAV Karadeniz Temsilciliği tarafından mezarı başında dualar ile anıldı. İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok tarafından temin edilen otobüs ile Samsun'dan hareket eden 45 kişi ilk önce Malatya Polisevinde Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal tarafından şehit ailelerine ve gazilere kahvaltı verdi. Kahvaltıya Samsunlu şehit ailelerinin yanı sıra EMSAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz ve yönetimi de katıldı. Daha sonra Elazığ Baskil ilçesi Doğancık Mahallesi'nde bulunan Şehit Polis Memuru Fethi Seki'nin mezarı ziyaret edilerek dua edildi. Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'un şehit babasına gönderdiği Türk bayrağı, şehidin babası Zeki Sekin'e takdim edildi. Ayrıca Samsun'dan getirilen toprak mezara koyuldu. Burada yapılan duadan sonra Baskil Merkez Camisi'nde EMSAV tarafından şehitler için mevlit okutuldu.



Mevlide EMSAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz, EMSAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, Polis Emeklileri Samsun Şube Başkanı Sadık Aydın, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Ahmet Karakuzu, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda din görevlileri katıldı. - SAMSUN