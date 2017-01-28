Emşav'dan Şehitler İçin 157. Mevlit

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliği tarafından şehitler için 157. mevlit okutuldu.



Şube binasında yapılan mevlide Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği(PEDER) Samsun Şube Başkanı Sadık Aydın, Şehit ve Gazi Çocukları Eğitim Kültür ve Spor Kulübü Derneği (ŞAGED) Samsun İl Başkanı Kübra Aker, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.



Mevlit öncesi konuşan EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, katılanlara teşekkür etti. Ardından ŞAGED Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Kara da şehit ve gazi çocukları için yapacakları projeler hakkında bilgiler verdi.



EMŞAV bu ay ki mevlidi Ocak ayında şehit olan polis memurları Ali Yıldırım ve Ali Kesimoğlu ile geçen günlerde hayatını kaybeden PEDER Samsun Şube Başkanı Metin Çağlarırmak için okuttu. Mevlitte şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okundu ve dua yapıldı. Mevlide katılan şehit yakınlarının duygulandıkları gözlendi. Okunan mevlidin ardından katılımcılara ikram yapıldı. - SAMSUN