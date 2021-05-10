Emrullah Sürmeli kimdir? Emrullah Sürmeli kaç yaşında, nereli? Emrullah Sürmeli biyografisi!

Sinema ve dizi oyuncusu olan Emrullah Sürmeli kimdir? Emrullah Sürmeli kaç yaşında, nereli? Emrullah Sürmeli mesleği nedir? Emrullah Sürmeli hayatı ve biyografisi nedir?

Sinema ve dizi oyuncusu olan Emrullah Sürmeli kimdir? Emrullah Sürmeli kaç yaşında, nereli? Emrullah Sürmeli mesleği nedir? Emrullah Sürmeli hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

EMRULLAH SÜRMELİ KİMDİR?

Sinema ve dizi oyuncusu. 2000 yılında Adana'nın Karaisalı ilçesinde doğdu. Karaisalı Lisesi mezunudur. Babası Adana'da bir restoran işletiyor. Emrullah da zaman zaman burada garsonluk yapıyor.

Rol aldığı ilk dizi Sıfır Bir oldu. Bu dizi sayesinde ünlü olan oyuncu. Sıfır Bir dizisinin devamı sayılan Sokağın Çocukları dizisinde de rol aldı.2020'de Sıfır Bir'in sinema filmi versiyonunda da oynadı.

EMRULLAH SÜRMELİ INSTAGRAM HESABI

Sinema ve dizi oyuncusu Emrullah Sürmeli'nin Instagram hesabı 'emrullahsurmelii'dir ve 511 bin takipçisi bulunmaktadır.

FİLM VE DİZİLERİ

Sıfır Bir (Emrullah, Sinema Filmi 2020)

Sokağın Çocukları (Sedat, TV Dizisi 2020)

Sıfır Bir (Kararlı Çocuk, TV Dizisi 2018-2019)