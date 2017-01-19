Emrullah Kara ve Muhtarlardan, Ahmet Aydın'a Destek

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Emrullah Kara köy ve mahalle muhtarlarıyla birlikte TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın'a yönelik yapılan habere sert tepki gösterdiler.



Geçtiğimiz günlerde ulusal bir gazetede TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın ile ilgili yapılan haberi kınayan Meclis Üyesi Emrullah Kara ve muhtarlar, "TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'a yapılan saldırı maksadını aşmıştır. Herhangi bir dayanağı olmayan gazete yalan haber yapmıştır. Bu haber nedeniyle tüm Türkiye kamuoyu önünde haberi şiddetle kınıyorum. Bu saldırının amacı ülkemizin gerçek demokrasiye geçişini ve milli iradenin tam anlamıyla hakim kılınmasını sağlayacak olan anayasa değişikliği süreci çok başarılı bir şekilde yürütmeye çalışan Adıyaman'ın gururu olan Sayın Ahmet Aydın üzerinden olayı ve süreci baltalamaktır. Zira kendi sınıfsal çıkarları için anayasa değişikliklerinin karşısında duran şer odakları AK Parti içerisinde çatlaklar oluşturmaya çalışmışlar ancak başarılı olamadıkları için de karşılarında fire vermeyecek her zaman olduğu gibi ayakta duran AK Parti grubuna alçakça saldırılarını ve öç alma yaklaşımlarını devreye koymuşlardır. TBMM Başkanvekilimiz Ahmet Aydın'ın sonuna kadar arkasındayız ve arkasında durmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN