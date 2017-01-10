Emrehan Halıcı'ya Beraat

CHP'nin eski Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı'nın, 2011 Genel Seçimleri öncesinde, "sandık listelerinde kişisel veri niteliğinde bulunan bilgiler"e partinin internet sitesinden ulaşılabildiği gerekçesiyle Seçimleri·n Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'a muhalefetten yargılandığı davada beraatine karar verildi.



Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Halıcı ile avukatı Ahmet Fidanoğlu katıldı.



Halıcı, son sözü sorulması üzerine, "Ben mevzuata ve şeffaf demokratik seçimlerin uygulanmasına aykırı herhangi bir eylemde bulunmadım. Beraatimi talep ediyorum" dedi.



Hakim Yaşar Sezikli, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Halıcı'nın beraatine karar verdiğini açıkladı.



İddianamede 2011 Genel Seçimleri öncesinde CHP'nin internet sitesinden, "sandık listelerinde kişisel veri niteliğinde bulunan bilgilere ulaşılabildiği" kaydedilerek, o dönemde CHP'nin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Halıcı'nın, Seçimlerin Temel Hükümleri· ve Seçmen Kütükleri· Hakkında Kanun'un, "Kurulların tedbirlerine riayetsizlik" başlıklı 134. maddesinin 2. fıkrasına aykırı davrandığı kaydediliyor ve fıkra uyarınca cezalandırılması isteniyordu.



Fıkrada, "(Seçim işlerinin cereyanı sırasında) Herhangi bir şekilde alınan karar ve tedbirlerin uygulanmasını zorlaştıran veyahut karar ve tedbirlerin neticesiz kalmasına sebebiyet veren kimseler, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır." ifadesi yer alıyor.



Halıcı'nın değerlendirmesi



Emrehan Halıcı, kararın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "e-Seçmen" uygulamasının daha sonra Yüksek Seçim Kurulu ve farklı siyasi partiler tarafından da kullanıldığını hatırlatarak, "Demokrasinin en temel unsuru olan seçimlerin kuşku barındırmaması ve sonuçlarının güvenilir olması hayati öneme sahiptir. Seçim öncesi seçmen bilgilerinin ve seçim sonrasında sandık bilgilerinin elektronik ortamda tüm vatandaşlarımızın erişimine ve denetimine açık olmasının gerekliliğini bir kez daha hatırlatmak isterim." dedi.