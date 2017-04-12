Piyanist Emre Yavuz, 12 Nisan'da Summart Sahne'ye konuk oluyor.



2016 yılında kazandığı uluslararası başarılarla adından söz ettiren, 15. Viyana Uluslararası Piyano Yarışması birinciliği ve Schubert Özel Ödülü'nün; 13. Uluslararası Schubert Piyano Yarışması üçüncülüğünün sahibi piyanist Emre Yavuz, 12 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 20.00'da Summart Sahne'de gerçekleştireceği resitalde Chopin, Brahms, Schumann, Schubert, Saint-Saëns ve Rahmaninov'un eserlerini seslendirecek.



Müzik eğitimine 6660 sayılı "Harika Çocuklar Yasası" kapsamında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Prof. Kamuran Gündemir'le başlayan, Viyana'da Roland Batik'le, Hannover'de tanınmıs¸ piyano pedagogu Karlheinz Kammerling'le devam eden, eğitimini Hannover ve Viyana'da sürdürmekte olan ve 2012 yılından beri piyanistliğiyle olduğu kadar orkestra şefi olarak da uluslararası alanda tanınan bir diğer önemli piyano pedagogu Arie Vardi ile çalışan Yavuz, daha önce de Kırım'da yapılan Mavi Kus¸ Uluslararası Müzik Yarışması'nda ve Viyana'da yapılan 4. Rosario Marciano Piyano Yarışması'nda "sıra dışı bir sanatsal kişilik" olarak tanımlanarak birincilik ödülüne layık görülmüştü. Yavuz ayrıca Sicilya'da yapılan Ibla Grand Prize'da, Viyana'da yapılan Rotary Chopin ve Schumann Yarışması'nda Chopin yorumlarıyla ödülü almıştı. Emre Yavuz 2013'te Zubin Mehta yönetiminde Tel Aviv'deki yıllık geleneksel Gala Konseri'nde Beethoven'ın 3. Piyano Konçertosu'nu seslendirmiş ve 2015'te 2. Hacettepe Ulusal Piyano Yarışması'nı kazanmıştı.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Sarıyer



Mekan : Summart Sanat Merkezi



Mekan Adresi : Huzur Mah. Fazıl Kaftanoğlu Cad. No: 3 Seyrantepe



Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 12.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Emre Yavuz Piyano Resitali



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır