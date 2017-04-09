Emre Yavuz
Emre Yavuz 10 Nisan'da Arsu Sahne'de.
Emre Yavuz 10 Nisan'da Arsu Sahne'de...
Emre Yavuz
3 Ağustos 1990'da İzmir'de doğdu. Erken yaşta gösterdiği öğrenme yeteneği nedeniyle müzisyen ablası ve eğitimci anne-babası tarafından piyanoya yönlendirildi. Piyanoda kısa sürede ilerleyen Emre, 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından yapılan bir sınavla "Sanatta Üstün yetenekli Çocuklar Yasası" olarak bilinen 6660 sayılı yasa kapsamına alınarak Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Kamuran Gündemir ile piyano öğrenimine başladı. 2001'de Kırım'da yapılan 2. Uluslararası Mavi Kuş Müzik Yarışması'nda kendi yaş kategorisinde birinci olduğu gibi, en iyi çağdaş eser yorumu ödülüne layık görüldü.
Lise öğrenimi boyunca Bilkent Üniversitesi'nde Fazıl Say ve Sanem Berkalp ile çalıştı, aynı zamanda bestecilik dersleri aldı.
Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Bursa Devlet Senfoni Orkestrası, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Bilkent Senfoni Orkestrası ve Borusan İstanbul Fi- larmoni Orkestrası'yla ve Gürer Aykal, İbrahim Yazıcı, Rengim Gökmen ve Ender Sakpınar gibi şe- flerin yönetiminde gerçekleştirdiği birçok konserde Mozart, Chopin, Saint-Saens, Çaykovski ve Rah- maninov'un konçertolarını yorumladı. 2004 yılında Antalya Uluslararası Piyano Festivali'nde ve Moskova'da Düzenlenen Spivakov Uluslararası Müzik Festivali'nde konserler verdi.
2007'de Sicilya'da yapılan Ibla Grand Prize yarış- masında Frederic Chopin Özel Ödülü'ne layık görüldü. 2010 Chopin Yılı kapsamında Viyana'da yapılan Rotary Interpretationspreise - Chopin & Schumann yarışmasını kazanarak başta Viyana Musikverein'da ol- mak üzere Avusturya'nın çeşitli şehirlerinde solo ve Bratislava Senfoni Orkestrası ile konserler verdi.
Roland Batik'le çalıştığı Viyana Konservatuvarı'ndan mezuniyet resitalindeki Beethoven, Rahmaninov ve Saygun yorumlarıyla bütün jüri üyelerinden tam puan alarak bu şekilde mezun olan ilk ve tek öğrenci olan Emre Yavuz, aynı zamanda Almanya'daki Hannover Müzik Medya ve Tiyatro Yüksekokulu'nda Karl-Heinz Kämmerling ile eğitimini sürdürdü. Kämmerling'in yanı sıra Seymour Lipkin, Lang Lang, Murray Perahia, Till Fellner'in birçok ustalık kurslarına katıldı.
2012'de Viyana'da düzenlenen. 4. Rosario Marciano Uluslararası Piyano Yarışması'nda birincilik ödülü kazanarak "sıra dışı bir sanatsal kişilik" olarak tanımlandı. 2013'te Zubin Mehta yönetiminde Tel Aviv'deki yıllık geleneksel Gala Konseri'nde Beethoven'ın 3. konçertosunu seslendirdi. 2015'te 2. Hacettepe Ulusal Piyano Yarışması'nda birincilik ödülü kazandı.
2016'da 15. Viyana Uluslararası Piyano Yarışması'nda birincilik ve Schubert Özel Ödülü'nü, Dortmund'da düzenlenen 13. Uluslararası Schubert Piyano Yarışması'nda üçüncülük ödülünü kazanan Emre Yavuz, eğiti- mini halen Viyana'da sürdürmekte ve Arie Vardi ile çalışmaktadır.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Arsu Sahne
Mekan Adresi : Fener Kalamış Caddesi, Sinan Apartmanı, No: 93/6, Fenerbahçe
Başlangıç Saati : 10.04.2017 18: 00: 00
Bitiş Saati : 10.04.2017 20: 00: 00
Kategori : Emre Yavuz
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır