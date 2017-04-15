Emre Mor'un Menajerinden Şaşırtan Hareket

Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan sosyal medya hesabından paylaştığı, "Emre Mor Antalyaspor'a gitmeyecek..." mesajını sildi.



Gün içerisinde Emre Mor'un Antalyaspor'a transfer olacağı yönünde çıkan haberlere tepki gösteren Özcan, "Emre Mor Antalyaspor'a gitmeyecek. Bu, hayatımda duyduğum en saçma haber. Emre gitmiyor ve gitmeyecek" ifadelerini kullanmıştı.



Muzzi Özcan bu mesajından bir süre sonra ise bu paylaşımı hesabından sildi. Emre Mor'un menajeri paylaşımı neden sildiğine dair ise bir açıklama yapmadı.