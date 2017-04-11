Emre Mor'un Menajerinden Patlama Açıklaması!

Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco maçı öncesi Borussia Dortmund takım otobüsünün stada hareketi esnasında bir patlama oldu. Alman ekibinin formasını giyen milli futbolcu Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan konuyla ilgili açıklama yaptı. Özcan, "Emre Mor şu anda güvende ve iyi. Olay tamamen kontrol altında" ifadelerini kullandı.



(AMK)



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