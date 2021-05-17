Emre Kıvılcım kimdir? Bozkır Arslanı Celaleddin Harzemşah kimdir? Celaleddin Harzemşah'ı kim canlandırıyor?
Bozkır Arslanı Celaleddin Harzemşah kimdir? Emre Kıvılcım kimdir? Emre Kıvılcım rol aldığı diziler nelerdir? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Televizyon ekranlarında yayın hayatına yeni başlayan dizi hakkında pek çok konu araştırılıyor. Oyuncuları arasında dikkat çeken isimlerden biri olan Emre Kıvılcım kimdir? Bozkır Arslanı Celaleddin Harzemşah kimdir? Celaleddin Harzemşah'ı kim canlandırıyor?
Emre Kıvılcım hangi dizilerde oynadı? Emre Kıvılcım kimdir? sorularının yanıtlarını sizler için derledik. Zengin oyuncu kadrosuyla öne çıkan dizinin oyuncu kadrosu büyük ilgi topluyor. Bozkır Arslanı Celaleddin Harzemşah kimdir? Celaleddin Harzemşah'ı kim canlandırıyor?
BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN HARZEMŞAH KİMDİR?
Televizyon ekranlarında yeni başlayan dizilerden olan Bozkır Arslanı Celaleddin'in başrol oyuncusu olan Celalledin Harzemşah'ı Emre Kıvılcım tarafından canlandırılmaktadır.
EMRE KIVILCIM KİMDİR?
2 Eylül 1991 yılında dünyaya gelen oyuncu Emre Kıvılcım aslen Malatyalıdır. Elif dizisinde 3 yıl başrol Selim karakterini canlandırarak ünlenen başarılı oyuncunun asıl mesleği kimya mühendisliğidir. Oyuncu aynı zamanda at binme, kılıç kullanmayı, dövüş sanatlarına hakimdir.
EMRE KIVILCIM'IN ROL ALDIĞI DİZİLER
Emre Kıvılcım, ilk defa kamera önüne Kanal 7 ekranlarında yayınlanmış olan "Zeytinyağlı Yiyemem Aman" isimli Televizyon filmi ile beraber geçmiştir.
- 2014 Zeytinyağlı Yiyemem Aman (Film)
- 2017 Cinayet-i Aşk - Selim (Film)
- 2019 Kim Daha Mutlu - Kemal (Film)
- 2019 Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı - Sungur (Film)
- 2020 9 Kere Leyla Harun Faruk (Film)
- 2014–2017 Elif (Dizi) - Selim Emiroğlu
- 2018-Adı: Zehra (Dizi) Genco Yaman
- 2021–Mendirman Celaleddin (Dizi) - Celaleddin