Emre Kınay, Referandum İçin Yapılan Propaganda Faaliyetlerini Eleştirdi

Referanduma sayılı günler kala ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından propaganda sürecinde yapılan aşırılıklara tepki gösteriyor. Bu isimlerden biri de usta oyuncu Emre Kınay oldu.

"SAÇMALAMAYIN ARTIK"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada referandum sürecindeki ayrımcı söylemlere tepki gösteren Kınay, "Safını seç, ya hac, ya hilal diye bir bölücülük mü olur? Saçmalamayın artık! Biri de 'Atatürk düşmanları' evet' diyor' derse ne cevap vereceksin?" şeklinde bir soru yöneltti.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Emre Kınay'ın paylaşımı sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.

İşte Emre Kınay'ın o paylaşımı;