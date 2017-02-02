Emre Kaya'nın Yeni Teklisi 'Aşk Diye Soludum' Çıktı

Türk pop müziğinin ünlü ismi Emre Kaya'nın yeni single çalışması 'Aşk diye soludum' müzik marketlerdeki yerini aldı.



Söz yazarı ve besteci kimliğinin yanı sıra yorumculuğuyla da önemli işler başaran Kaya, yeni teklisinde söz ve müziği kendisine ait olan 'Aşk diye soludum'u hayranlarının beğenisine sundu.



Selim Çaldıran aranjörlüğünde, DMC etiketiyle çıkan ve ayrılık hikayesinin anlatıldığı duygusal şarkının, sözleri ve Emre Kaya'nın yorumuyla önümüzdeki günlerde müzik listelerine damga vurmasının beklendiği kaydedildi.



Büyük bir emek sonucunda ortaya çıkan 'Aşk diye soludum'un diğer parçaları gibi 'hit' olacağına inandığını ifade eden Emre Kaya, "Sözleri ile kalplere dokunan bir şarkı oldu. Herkesin çok beğeneceğine inanıyorum" dedi.



'Yılın En İyi Bestecisi' seçildikten sonra 2009 yılında 'Böyle Gitmez' isimli ilk albümünü yayınlayan ünlü sanatçı, daha sonra 'Toz', 'Teşekkür Ederim', 'Apayrı', 'Yapboz', 'Esaret' ve 'Dın Dın' isimli albüm ve single çalışmaları ile müzik listelerinde yer aldı. Emre Kaya, bu çalışmaları ile 'Türkiye'nin en iyi çıkış yapan sanatçısı' ve 'Yılın en iyi erkek pop sanatçısı' gibi prestijli ödüllerin de sahibi olmuştu.



Şarkının sözleri



Emre Kaya hayranlarının sabırsızlıkla beklediği şarkının sözleri ise şöyle:



Dur, bu nasıl acıtan ağır sözler?



Dur, biteceğine başa dönsek yine



Dur, o ilk ateşi yakan öpüş unutulur mu?



Dur, yaşanası daha bir ton şey var



Dur, çözülemeyecek olan neydi?



Dur, hani hiç bitmezdi, bitmezdi, bitmemeliydi



Tabi doydun, istediğini aldın



Bana doydun, kaç kere beni kendi yerine koydun



Hiç yokmuşum gibi davranıp durdukça ben de acıyı aşk diye soludum. - İSTANBUL