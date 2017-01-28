Emre Kaya'dan "Zirve benim" diyenlere nispet

Mükemmel performansıyla festivali taçlandıran Emre Kaya, "Zirve Benim" diyenlere nispet yapar gibiydi. Ancak, ünlü sanatçı, "Zirve halktır. Ben takdiri dinleyenlerime bırakıyorum" dedi.

SAHNEDE DEVLEŞTİ

Kış turizminin merkezi Uludağ'da gerçekleşen Türkiye'nin en büyük gençlik festivalinde sahne alan pop müziğin yıldızı Emre Kaya, bu yılki festivalin "farkı" oldu. Ünlü popçu, birbirinden güzel "hit" şarkılarıyla gençleri eğlencenin doruklarına çıkarttı. En güzel şarkılarını hayranlarının vokalistliğinde seslendiren besteci, müzisyen ve yorumcu Emre Kaya, izleyenlerin ayaklarını yerden keserken, sahnede adeta devleşti.

EN CAN ALICI KONSER

24 şehir, 90 üniversite, 164 kampüste 12.000 'den fazla üniversite gençliğini bir araya getiren ve tam 120 saat boyunca sınırsız eğlence sunan festivalin en can alıcı konserini Emre Kaya verdi. Festival, Emre Kaya ile diğer festivaller arasından sıyrılıp farkını gözler önüne serdi.

YER GÖK ALKIŞ TUFANIYLA YANKILANDI

Toplam 12 otelde, 18 sanatçı ve DJ'in sahne aldığı festivali bu yıl Emre Kaya taçlandırdı. Besteleri ve benzersiz yorumuyla milyonlara kendini hayran bırakan Emre Kaya, 15 Ocak'ta başlayan ve 9 Şubat'a kadar sürecek olan festival kapsamında, BOF Otel'de sahneye çıktı. Ünlü popçunun sahnede görünmesiyle birlikte yer gök adeta alkış tufanı ile yankılandı.

SAHNEDE DEVLEŞTİ

Bir yandan alkışlar, diğer yandan Emre Kaya tezahüratlarıyla coşan yakışıklı sanatçı, sempatik kişiliğiyle de izleyenlerin gönlünde taht kurdu. Hayranları, onu yakından görmek, şarkılarına eşlik etmek ve aynı karede yer almak için birbirleriyle yarıştılar.

USTALARA SAYGI

Ünlü popçu, hazırladığı geniş repertuarı ile sadece kendi bestelerini değil, "Ustalara Saygı" bölümünde, Sezen Aksu'dan "Senin Allah'ın yok mu ?" dizeleriyle başlatan "Zalim", Orhan Gencebay'dan "Bir teselli ver" ve Kayahan'ın unutulmaz eseri "Odalarda ışıksızım"ı seslendirerek, her kesime hitap etti. Emre Kaya, güçlü sesi ve benzersiz yorumuyla pop dışındaki eserlerin de hakkını verdi

PERFORMANSIYLA ULUDAĞ'I ISITTI

Saatler gece yarısını gösterdiğinde, "Dın Dın","Yapboz","Esaret", "Apayrı", "Teşekkür Ederim", "Benimsin" ve "Sorma" gibi dillerden düşmeyen şarkıları ile izleyenleri coşkunun doruğuna çıkaran Emre Kaya, dondurucu soğukların hüküm sürdüğü tatil beldesini, güçlü sesi ve dansçılarının da eşlik ettiği muhteşem sahne performansıyla ısıttı.

KONSERE ÖZEL KOSTÜM

Konsere özel diktirdiği beyaz ceketini siyah pantolon ve tişörtle kombinleyen Emre Kaya, izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Konser sırasında hayranları ile samimi diyaloglar kuran yakışıklı sanatçı, sabaha karşı saat 04.00'a kadar en sevilen şarkılarını hayranları ile birlikte seslendirdi. Unutulmaz bir konseri daha başarıyla tamamlayan ünlü sanatçı, konser boyunca çığlık çığlığa eğlenen sevenlerinin alkış yağmuru eşliğinde sahneden ayrıldı. Ünlü popçu, ülkenin dört bir yanından gelen gençlere, "İşte festival böyle olur" dedirtti.

",ZİRVE BENİM"E ANLAMLI YANIT

Ünlü popçu, konser sonrasında, sahnesi kötü geçmesine rağmen "Zirve benim" diyen bir şarkıcının sözlerini hatırlatan gazetecilerin sorusuna, "Zirve halktır. Ben takdiri başımızın tacı dinleyenlerime bırakıyorum" yanıtını verdi.