Emre Kaya 3 Mayıs'ta İstanbullu hayranlarıyla buluşacak



Söz ve müziği kendisine ait son single çalışması "Aşk Diye Soludum" ile müzik listelerinin zirvesine tırmanan Emre Kaya, en güzel eserlerini bu kez İstanbullu sevenleri için seslendirecek.

Bugüne kadar hem başka sanatçılara verdiği hem de kendi projelerinde yer alan tüm şarkılarının zirveyi görmesi ile müzik sektörünün aranan ismi olan Emre Kaya, güçlü orkestrası, sahne şovları, geniş repertuarı ve muhteşem canlı performansı ile İstanbullulara unutulmaz bir gece yaşatacak.

Sanatçı, konserinde, "Böyle Gitmez", "Toz", "Teşekkür Ederim", "Apayrı", "Yapboz", "Esaret" ve "Dın Dın"ın ardından "hit" eserleri arasında yer alan son single çalışması "Aşk Diye Soludum" un yanı sıra unutulmayan eserlerden de örnekler sunacak.

