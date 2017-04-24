Emre Kaya 23 Nisan'da Adana'da Sahne Aldı
Türk pop müziğin sevilen sesi, besteci ve yorumcu Emre Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Adana’da halk konseri verdi.
Türk pop müziğin sevilen sesi, besteci ve yorumcu Emre Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Adana'da halk konseri verdi. Ünlü popçu, seslendirdiği birbirinden güzel eserleriyle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
"Adana'nın kızları da çok güzel"
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen halk konseri, Güzelyalı'da gerçekleşti. Konserde binlerce sevenine en güzel eserlerini seslendiren Emre Kaya, Adana'da ilk kez bir halk konseri ile sevenlerinin karşısında olduğunu söyleyerek, alanı dolduran kalabalığa teşekkür etti. Kaya, "Bu kente ve sıcak insanlarına bayıldım. Bir de bir şey keşfettim; Adana'nın kızları da çok güzeller" deyince, izleyenler alkış tufanı kopardı.
Kaya, öncelikle bestesi kendisine ait 'Apayrı', 'Teşekkür Ederim' ve 'Toz' gibi hareketli hit eserlerini seslendirirken, alanı dolduran Adanalılar ona hem eşlik ettiler, hem de bulundukları yerde oynayarak, müzik ziyafetinin tadını çıkardılar. Daha sonra son single çalışması 'Aşk Diye soludum' eserini seslendirdi.Kaya, izleyenlerin şarkıyı baştan sona ezbere söyleyerek, kendisine eşlik etmesi üzerine bu güzel anları cep telefonun kamerasıyla ölümsüzleştirdi.
Emre Kaya, konserinde, söz ve müziği kendisine ait eserlerinin yanı sıra başta 'Kader' olmak üzere başka sanatçılara verdiği şarkıları da seslendirdi. Orhan Gencebay efsanelerinden 'Bir Teselli Ver' adlı şarkıyı bir popçu olarak yorumlarken duygu yüklü anlar yaşatan Emre Kaya, Sezen Aksu'nun 'Zalim', 'Firuze', 'Onu Alma Beni Al' ve 'Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam', Tarkan'ın ise 'Adımı Kalbine Yaz' adlı şarkısına da yer verdi. Emre Kaya, Türk müziğinin unutulmaz bestekar ve yorumcularından Kayahan'ın 'Odalarda Işıksızım' adlı eserini yine duygu seli arasında seslendirdi.
"Bestelerimin herkesin dilinde olmasından büyük gurur duyuyorum"
Adanalıların yoğun ilgi gösterdiği konserde, seslendirdiği eserlerle de her yaş grubuna hitap eden ünlü sanatçı, "Aradan çok uzun yıllar geçse de bestelendiğinde henüz dünyaya bile gelmemiş olanların bu eserleri ezbere okuması, o bestekar için büyük gururdur. Emeklerine sağlık. Ben de bir besteci olarak, eserlerimin böyle herkesin dilinde olmasından aldığım gururu tarif edemem" dedi. Kaya, konserinin sonunda yoğun istek üzerine 'Bırakıp gidenlere gelsin' dediği 'Aşk Diye Soludum' adlı eserini ikinci kez seslendirerek, Adanalılara veda etti. - İSTANBUL