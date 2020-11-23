Emre Karayel kimdir? Emre Karayel hayatı ve biyografisi! Emre Karayel kaç yaşında, nereli?
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Emre Karayel kimdir? Emre Karayel hayatı ve biyografisi! Emre Karayel kaç yaşında, nereli?

23.11.2020 08:21 | Son Güncelleme: 23.11.2020 08:26
Emre Karayel kimdir? Emre Karayel hayatı ve biyografisi! Emre Karayel kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Emre Karayel, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Emre Karayel hakkında merak edilenler. Emre Karayel hayatı ve biyografisi! Emre Karayel kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Emre Karayel merak konusu oldu. İşte Emre Karayel hakkında merak edilen Emre Karayel kimdir, Emre Karayel hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

EMRE KARAYEL KİMDİR?

Doğum tarihi: 18 Ekim 1972

Kaç yaşında: 48yaşında

Nereli: Kadirli

Boy: 1,8 m

Emre Karayel (d. 18 Ekim 1972, Kadirli, Osmaniye), Türk oyuncu.

Emre Karayel, 18 Ekim 1972 tarihinde, Kadirli'de dünyaya geldi. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nin ardından Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'ne girdi.Bölümü tamamlamadan Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne geçti. Üniversiteyi 1999 yılında bitirmesinin ardından TRT'de çalışmaya başlayan Karayel, sunuculuk yaptı ve çocuk programları hazırladı.

2000 yılında, TRT'de yayınlanan Ablam Böyle İstedi dizisiyle profesyonel oyunculuk hayatına adım atan Karayel,[ 2002 yılında Kuzenlerim ve 2003 yılında kendisini şöhrete taşıyan yapım olan Bir İstanbul Masalı'nda rol aldı. Karayel'in rol aldığı pek çok dizinin içerisinde en göze batanları Gümüş, Kurtlar Vadisi Pusu ve Canım Ailem oldu.

TV dizilerinin yanı sıra sinemaya da adım atan Karayel, ilk beyaz perde denemesini 2006 yılında vizyona giren ve yönetmenliğini Onur Ünlü'nün üstlendiği Polis ile yaptı. Polis'i 2007 yılında Zincirbozan, 2008 yılında Usta ve 2009 yılının en çok ses getiren yerli yapımlarından birisi olan Başka Dilde Aşk takip etti.

Sinema ve TV dizileri ile tanınmış olsa da tiyatrodan da asla kopmayan Karayel, Testosteron, Othello, Ghetto ve Azizname gibi pek çok başarılı tiyatro oyununda yer aldı. Testosteron'daki rolü ile 13. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal Ya Da Komedi Erkek Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Emre Karayel, en son FOX'ta 8 Nisan 2015'te final yapan ve baş rollerini Demet Evgar ile paylaştığı 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk adlı dizide oynamıştır.2017 yılında FOX'ta Sıradaki Gelsin adlı yarışmayı sunmuştur.

Emre Karayel 14 Haziran 2018-3 Mayıs 2020 tarihleri arasında Çarkıfelek adlı yarışmayı Kanal D ekranlarında sunmuştur.

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