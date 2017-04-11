Emre: Dikiz Aynasına Baktıklarında...

Medipol Başakşehir'in tecrübeli ismi Emre Belözoğlu, 4-0 biten Galatasaray maçının ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, yaşına rağmen hala futbol öğrenmeye devam ettiğini belirtirken Beşiktaş takibini de sürdürecek kapasitede bir takım olduklarını söyledi;



"Takım arkadaşlarımı ve teknik ekibi tebrik ederim. Çok iyi hazırlandık maça. Galatasaray'ı çok iyi çalıştık. Bugün gösterdi ki; biz bu ligin en iyi takımlarından bir tanesiyiz. Sıralamadaki yerimizi sağlayan başlıca faktör bugün gösterdiğimiz irade. Çok iyi bir takımız, iyi bir arkadaş grubuyuz. Sezon sonuna kadar böyle devam edecek. Sahadaki herkes mükemmeldi. Beşiktaş'ın 5 puan avantajı var. 3 puanlık sistemde çok büyük fark değil. Ligin belki de en iyi futbol oynaylan takımı Beşiktaş. Ama dikiz aynasına baktıklarında hızlı gelen Başakşehir'i görecekler. Bu güç ve kalite bizde var. Bu takımın içinde bir parçayım. 36-37 yaşına geldim, hala öğrenmeye devam ediyorum. Burada mükemmel bir taktik-disiplin anlayışı var. Elimden geldiğimce bu takıma bir şeyler katmaya çalışıyorum. Bu performansımda arkadaşlarımın ve hocamın payı var. 1 sene daha oynayıp bırakırım gibi görünüyor ama yine de futbol bu, belli olmaz."