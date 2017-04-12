Emre'den kahkaha açıklaması



"Benim kahkahamın skorla hiç bir ilgisi yok. Yanımdaki takım arkadaşım bana bir espri yaptı ben de ona güldüm"



"5 puanlık fark var ama biz sonuna kadar kovalayacağız"



Hakan TARHAN, İstanbul - MEDİPOL Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, Galatasaray galibiyetinde objektiflere yansıyan neşeli fotoğrafı üzerine yapılan yorumlar sonrası açıklama yapma ihtiyacı duydu. Tecrübeli futbolcu attığı kahkahanın nedenini şöyle açıkladı:



"Benim kahkahamın skorla hiç bir ilgisi yok. Yanımdaki takım arkadaşım bana bir espri yaptı ben de ona kahkaha attım. Ama bunun yanlış anlaşılmasına üzüldüm. Ben hiç bir camiaya karşı böyle bir harekette bulunmam. Hele ki Galatasaray camiasına karşı asla böyle bir hareketim olamaz. Bunu çok yanlış yerlere çektiler."



"5 PUANLIK FARK VAR AMA BİZ SONUNA KADAR KOVALAYACAĞIZ"



Ligin zirvesi için de konuşan Emre Belözoğlu; "Şampiyonlar ligi hedefimiz var ve çok iyi oynadık. Biz çok iyi bir takımız bunu gösterdik. 5 puanlık fark var ama biz sonuna kadar kovalayacağız. Şansımız var ve elimizden geldiğince son ana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Maçtan sonra da söylediğim gibi çok iyi mücadele ediyoruz, baskılı futbol oynuyoruz ve son ana kadar takipte olacağız" dedi.



"BEŞİKTAŞ'IN TUR ŞANSI YÜKSEK"



Beşiktaş'ın tur şansının yüksek gördüğünü de ifade eden Belözoğlu; "İnşallah Lyon'u elerler. Ülkemiz için çok önemli bir maça çıkacaklar. Beşiktaş'ın sonuna kadar götürmesini isterim" şeklinde konuştu.