Emre Çolak: Babel'in Gitmesine Üzüldüm Ama Beşiktaş'a Katkı Sağlayacak

Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel'in Deportivo'dan takım arkadaşı Emre Çolak, Lig TV'ye konuştu. Ryan Babel transferini değerlendiren Emre Çolak, Babel'in takıma faydalı olacağını dile getirdi.

İşte Emre Çolak'ın Ryan Babel ile ilgili yaptığı açıklamalar...

"BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI VERECEK"

''Gittiği için takımımız ve kendi adıma çok üzüldüm. Kendisi çok isteyerek Beşiktaş'a gitti. İnsanlığı ve takım arkadaşlığı iyi olan bir futbolcu. Beşiktaş'a çok büyük katkı vereceğini düşünüyorum, kendisi çok kaliteli bir futbolcu.''