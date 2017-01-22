Emre Belözoğlu'nun 300. Lig Maçı

Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, Fenerbahçe karşılaşmasıyla Süper Lig kariyerindeki 300. maça çıktı.

Türk futbolunun önemli isimlerinden 36 yaşındaki Emre, daha önce Galatasaray ile 102, Fenerbahçe ile 159 ve Medipol Başakşehir ile de 38 lig maçında görev almıştı.

Avcı, ideal 11'ini sahaya sürdü

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, ideal 11'ini sahaya sürdü.

Avcı, turuncu-lacivertli takımın geçtiğimiz hafta Kayserispor ile oynadığı maçın 11'inde değişiklik yapmadı.

Medipol Başakşehir, kalede Volkan Babacan, savunmada Uğur Uçar, Yalçın Ayhan, Epureanu, Eren Albayrak, orta sahada Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Cengiz Ünder ile forvette Mehmet Batdal 11'iyle sahada yer aldı.

- Yeni transfer Caiçara yedekler arasında

Turuncu-lacivertli takımın yeni transferi Brezilyalı sağ bek Junior Caiçara yedekler arasında oturdu.

Abdullah Avcı, bir diğer yeni transfer Egemen Korkmaz'ı ise maç kadrosuna almadı. Egemen, Medipol Başakşehir'in hafta içinde Yeni Amasyaspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında gözünün altına darbe almıştı.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı süren Hakan Özmert ile kart cezalısı İrfan Can Kahveci ise kadroda yer almadı.

- Taraftarlar meşalelerle uğurladı

Spor Toto Süper Lig'de haftaya lider giren Medipol Başakşehir'i taraftarları, meşalelerle Kadıköy'e uğurladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün tesisleri önünde toplanan bir grup taraftar, takım otobüsünün çıkışı sırasında meşaleleri yaktı ve tezahüratlar yaparak takımlarına destek verdi.

- Cavcav için saygı duruşu

Maçtan önce Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav için saygı duruşunda bulunuldu.

Beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden duayen başkan için İstiklal Marşı'ndan önce bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.