Emre Belözoğlu'ndan Anlamlı Ziyaret

Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, Bağcılar Belediyesi bünyesinde spor yapan bedensel engellileri ziyaret etti.



Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'nda sporcularla bir araya gelen Emre, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.



Sporcularla sohbet eden Medipol Başakşehirli futbolcu, ayrıca buradaki atölyeleri de gezerek engelli kursiyerler tarafından üretilen ürünleri inceledi. Kursiyer Yasin Akkaş, Emre Belözoğlu'na, kendisini tasvir ettiği sulu boya çalışmasını hediye etti.



Tecrübeli futbolcu, engellilere yönelik merkezin hizmete sunulmasından dolayı Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı'ya teşekkür ederek, "Çok etkilendim. Ülkemize böyle güzel ve donanımlı bir merkezi kazandırdığınız için teşekkür ediyorum. İnşallah buraya daha sık geleceğim. Çok güzel anlar yaşadım." ifadelerini kullandı.