Emre Belözoğlu'na Tahmini Soruldu

Medipol Başakşehir oyuncusu Emre Belezoğlu, Beykoz'da bulunan Sedat Simavi İlkokulunda oyunu kullandı. Sabah saat 10: 05'de eşi Tuğba Belezoğlu ile birlikte okula gelen ünlü futbolcu, 1248 numaralı sandıkta vatandaşlık görevini yerine getirdi. Oy kullandıktan sonra okulun bahçesinde vatandaşlarla hatıra fotoğraf çektiren Belezoğlu, "Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Hayırlı olsun" dedi. Gazetecilerin oran konusunda bir tahmini olup olmadığını sorması üzerine ünlü futbolcu, "Kafamda herhangi bir şey yok" diye yanıt verdi.



(Alev Hamitoğulları - Fatih Gavuz / İHA)