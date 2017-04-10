Emre Belözoğlu'na Şok Küfür!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi ön eleme vizesi alabilmek için mücadele eden sarı kırmızılılar, rakibini zorlu maçta devirerek aradaki puan farkını kapatmayı hedefliyor. Medipol Başakşehir ise kazanarak lider Beşiktaş'ı takibini sürdürmek ve Galatasaray ile arasındaki puan farkını açmak istiyor.



Galatasaraylı taraftarlardan Emre Belözoğlu'na küfür



Başakşehir maçı öncesinde Galatasaray taraftarı, Emre Belözoğlu'na tepki gösterdi.



Sarı kırmızılı tribünler, Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu'na sinkaflı tezahüratlarla tepki gösterince Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kulüp yetkilileri, küfür seslerini bastırmak adına maç öncesi müzik yayının sesini sonuna kadar açtı.