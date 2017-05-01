Emre Belözoğlu, Metin Tekin'e Gönderme Yaptı: Kazanarak Onu da Üzdük

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Emre, futbol yorumcusu Metin Tekin'e göndermede bulunarak "Onu da üzdük, Beşiktaş rahat kazanır." demişti." ifadelerini kullandı.

Emre'nin açıklamaları şu şekilde:

"BİRÇOK KİŞİYİ YANILTTIK"

"Beşiktaş iyi takım. Sezonun genelinde biz gücümnüzün üzerinde onlara göre mücadele ettik. Yine birçok kişiyi yanılttık, üzdük. Mutluyuz. Ligin en iyi 2 takımının maçıydı. Biz, Beşiktaş'a göre daha konsantreydik. Bu yaşadığımız süreçte takımın duruşu harikaydı. Başkanımıza söz verdik. Onu bu hafta biraz üzdük. Metin hocayı da (Metin Tekin) üzdük. Beşiktaş rahat kazanır demişti."