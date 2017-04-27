Emre Belözoğlu: Mehmet Demirkol İle Hesaplaşacağız

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, son günlerde yaşadığı olayları anlattı.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, kendisiyle ilgili bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Medipol Başakşehir kaptanı şunları söyledi:

''BİR GÜN MEHMET DEMİRKOL İLE HESAPLAŞACAĞIZ''

''Mehmet Demirkol çıkıyor. Benim hakkımda konuşuyor. Allah'ın da bir adaleti var. Bir gün onunla hesaplaşacağız.''

NE YAPMAMI BEKLİYORLAR?

''Allah huzurunda da olsa bu olacak. Herkes bana karşı pençesini çıkarmış. Bir adam geliyor. Yüzüme karşı anneme, aileme küfür ediyor. Buna karşılık ne yapmamı bekliyorlar? Herkes üzerime geldi. Beni olayların içinde göstermeye çalıştılar. Bu olaylardan takım da çok etkilendi. Nasıl etkilenmesinler.''

MEHMET DEMİRKOL: EMRE ORADA MAFYACILIK OYNUYOR

NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında konuşan Mehmet Demirkol, "Emre Belözoğlu olayı çıkartıyor sonra da arazi oluyor. Kaptan olmasına rağmen bunu yapıyor. Emre'ye küfür edilmiş olabilir. Tahrik edildiği için ceza veremiyorsanız bunu söyleyin anlarız. Ama biri sana küfür ederken olayı çeken gazeteciye neden saldırıyorsun? Küfür eden biri varsa, gazetecinin bunu çekmesini istemen lazım aslında. Gazeteci görevini yapıyor ve tabii ki olayı çekecek. Emre orada mafyacılık oynuyor. "Ben adamı döverim ama kimsenin haberi olmasın" istiyor. Bu mafyacılıktır. Küfür eden gazeteci değil ki! Adam işini yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.