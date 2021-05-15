Emre Belözoğlu istifa mı etti? Emre Belözoğlu Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Türk futbol insanı ve orta saha mevkisinde oynamış olan eski millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin sportif ve teknik direktörü Emre Belözoğlu istifa mı etti? Emre Belözoğlu Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Türk futbol insanı ve orta saha mevkisinde oynamış olan eski millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin sportif ve teknik direktörü Emre Belözoğlu istifa mı etti? Emre Belözoğlu Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

EMRE BELÖZOĞLU İSTİFA MI ETTİ?

Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yolların ayrılmasıyla görevi devralan Emre Belözoğlu'nun, yönetiminin önünü açma düşüncesiyle bu akşamki maçın ardından istifasını sunacağı öne sürüldü. Belözoğlu, yönetimin kendisiyle ilgili olan düşüncesini öğrenip, ona göre hocalık kariyerine şekil verme niyetinde. Fenerbahçe, yükselişler ve düşüşlerle geçen sezona Kayserispor müsabakasıyla noktayı koyacak. Sarı-Lacivertli takım için bu maçla ilgili çok sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

EMRE BELÖZOĞLU KİMDİR?

7 Eylül 1980 İstanbul Yedikule'de dünyaya geldi. 1990 yılında futbolculuk hayatına başladı. 2004 yılında Pele'nin açıkladığı 'Yaşayan En İyi 125 Futbolcu' listesi 'FIFA 100'de yer aldı.İlk milli maçına 2000 yılındaki Norveç karşısında çıktı. EURO 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra ilk büyük sakatlığını yaşadı Fakat 2002 FIFA Dünya Kupası'nda forma giydi.