Emre Belözoğlu, Beşiktaş Galibiyetini Oğluyla Kutladı
Başakşehir'de forma giyen Emre Belözoğlu, 3-1 kazandıkları Beşiktaş mücadelesi sonrasında sahaya oğluyla çıktı.
Lider Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını son 5 haftaya taşıyan Medipol Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu maçın ardından büyük sevinç yaşadı.
Tecrübeli futbolcu, 90 dakikanın bitiminin ardından oğlu Ömer Akif'i yanına alarak sahaya çıktı.
Başakşehir'in başarısında büyük pay sahibi olan Emre Belözoğlu, Ömer Akif'le birlikte dans etti.
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