Emre Belözoğlu: 'Benim Üzerimden Başakşehir Kulübü'nü Yıpratmalarını İstemiyorum'

- Emre Belözoğlu: "Benim üzerimden Başakşehir Kulübü'nü yıpratmalarını istemiyorum"



İSTANBUL - Medipol Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu, Abdullah Avcı ile yaşadığı iddia edilen tartışma hakkında, "Abdullah hoca ile böyle bir diyalog biz zaten yaşamadık. Benim üzerimden Başakşehir Kulübü'nü yıpratmalarını istemiyorum" dedi.

Ligin 27. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan turuncu-lacivertli takımın yıldız ismi Emre Belözoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Deneyimli futbolcu, "Akhisar Belediyespor maçının ardından hiç beklemediğimiz bir gündem oldu, Abdullah hoca ve benimle alakalı. Abdullah hoca ile böyle bir diyalog biz zaten yaşamadık. Benim üzerimden Başakşehir Kulübü'nü yıpratmalarını istemiyorum. Bunu herkes böyle bilsin. Benim orada yardımcı hoca ile bir oyuncu ile alakalı görüşü, sanki benim görüşümmüş gibi bir yanlış anlaşılma oldu. Bu şekilde yansıtılmaya çalışıldı. Yayıncı kuruluş da galiba bunu yanlış anladı. Abdullah hoca ile aramızda böyle bir diyalog olmadı. Üzüldüğümü ve üzüldüğümüzü ifade etmek istiyorum" açıklamasını yaptı.

"Çok önemli bir maç oynayacağız"

Pazartesi günü karşılaşacakları Galatasaray'ın çok iyi bir takım olduğunu ifade eden Emre Belözoğlu, "Sezon onlar adına her ne kadar iyi gitmese de, çok değerli bir kulüp. Biz de bu sene sezon başı itibariyle herkesin beklentisinin üzerinde bir performans ortaya koyarak, sezonun bu noktaya bizim adımıza gelmesini sağladık. Bunun da böyle devam etmesi adına çok önemli bir maç oynayacağız. Bu sene Galatasaray ile iki kere daha oynadık. Saha avantajımızı ve seyirci avantajımızı kullanıp ligdeki pozisyonumuzu koruyup, sezon sonunda ligi en iyi yerde bitirmek adına önemli bir maç olarak görüyoruz" diye konuştu.

"Kırılma maçı olarak görmüyorum"

3 puanlı sistemde önlerinde çok maç olduğunu dile getiren Belözoğlu, "Beşiktaş bizim 5 puan önümüzde. Galatasaray'ın 9 puan önünde. Bizim yenmemiz durumunda sanki Galatasaray'ın bu yarıştan biraz daha uzaklaşacağı gibi bir durum ortaya çıkıyor. Hiç kimse tamamen kopmadan bir şey söylemek doğru olmaz. Futbolun doğasına zaten bu yakışmaz. Rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe; bunlar her takımı yenecek güçte. Kim daha fazla konsantre olmuşsa o daha farklı üstünlük sağlıyor. Ben kırılma maçı olarak görmüyorum ancak biz yerimizi sağlamlaştırma adına çok değerli buluyoruz bu maçı. O yüzden elimizden gelen her şeyi kazanmak adına yapacağız" dedi.

"Hedefleri ve hayalleri olan bir takımız"

Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, kupa yarı finalinde karşılaşacakları Fenerbahçe maçı ile alakalı çeyrek final öncesi de Galatasaray'ı elediklerini hatırlatarak şöyle devam etti:

"Bizim adımıza sanki biraz zorlu bir final yolu olacak gibi görünüyor. Fenerbahçe değerli bir takım ancak bizde hedefleri ve hayalleri olan bir takımız. Bunu da bütün Türkiye'ye gösterdik. Fenerbahçe'yi eleyip finale çıkmak istiyoruz. Bu kolay olmayacak. Sonuçta iki ayaklı maç. Bunlardan önce iki lig maçımız var önceliğimiz şu an ligde."