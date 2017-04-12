Emre Belözoğlu, Attığı Kahkahayla İlgili Konuştu: Arkadaşımın Esprisine Güldüm

Medipol Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu, 4-0'lık Galatasaray maçının ardından kahkaha atmasının farklı yerlere çekildiğini söyledi.

Galatasaray karşılaşmasının ardından kahkaha atmasına sosyal medyada gösterilen tepkiyle ilgili olarak konuşan Emre Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"ARKADAŞIM ESPRİ YAPTI, ONA GÜLDÜM"

"Benim kahkahamın skorla hiç bir ilgisi yok. Yanımdaki takım arkadaşım bana bir espri yaptı ben de ona kahkaha attım. Ama bunun yanlış anlaşılmasına üzüldüm. Ben hiç bir camiaya karşı böyle bir harekette bulunmam. Hele ki Galatasaray camiasına karşı asla böyle bir hareketim olamaz. Bunu çok yanlış yerlere çektiler. Orada alınan skorla ilgili olarak herhangi bir yorum yapmadım ve herhangi bir harekette bulunmadım. Dediğim gibi, takım arkadaşım bir espri yaptı ve ben buna güldüm"