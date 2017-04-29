Emre Aydın & Enbe Orkestrası Konseri

Emre Aydın & Enbe Orkestrası Grandpera Emek Sahnesinde.

Emre Aydın & Enbe Orkestrası Konseri

Emre Aydın & Enbe Orkestrası Grandpera Emek Sahnesinde...

Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.


Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.


Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Emek Sahnesi

Mekan Adresi : Salı Pazarı Karşısı Doğançay İş Hanı No: 29, Uzunçayır Caddesi, Hasanpaşa

Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Emre Aydın & Enbe Orkestrası Konseri

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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