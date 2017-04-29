Emre Aydın & Enbe Orkestrası Konseri
Emre Aydın & Enbe Orkestrası Grandpera Emek Sahnesinde.
Emre Aydın & Enbe Orkestrası Grandpera Emek Sahnesinde...
Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Emek Sahnesi
Mekan Adresi : Salı Pazarı Karşısı Doğançay İş Hanı No: 29, Uzunçayır Caddesi, Hasanpaşa
Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Emre Aydın & Enbe Orkestrası Konseri
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io