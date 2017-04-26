Şarkıcı, söz yazarı ve besteci Emre Aydın, ENBE Orkestrası ile konser verecek.



Beyoğlu Grand Pera'daki Emek Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak konser, 29 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de gerçekleşecek.



Sevilen şarkılarını yorumlayacak genç sanatçıya konserde, Türk ve dünya müziğinde geniş repertuvarıyla beğeni kazanan orkestra eşlik edecek.



Müzisyen Behzat Gerçeker tarafından kurulan ENBE Orkestrası, bugüne kadar Barry White, Richard Clayderman, Christian Adam, Goran Bregoviç, Pavarotti, Domingo, Monica Molina ve Gloria Gaynor ile aynı sahneyi paylaştı.