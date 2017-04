Alternatif rock sanatçısı Emre Aydın, 21 Nisan'da 222 Park Eskişehir sahnesinde...



6. Cadde isimli grubu ile 2002 yılında Sing Your Song beste yarışmasında 1574 adayı geride bırakarak birinci olan Emre Aydın, 2003 tarihli grubun ilk ve tek solo albümünden sonra 2006 yılında piyasaya çıkan ilk solo albümü "Afili Yalnızlık" ile büyük başarı yakaladı.



"Yılın En İyi Rock Müzik Sanatçısı", "Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı", "Yılın En İyi Parçası", "Yılın En İyi Albümü", "Yılın En İyi Video Klibi" gibi 50'ye yakın ödülün sahibi olan Aydın, ayrıca 2008 yılında MTV tarafından her sene düzenlenen Avrupa Müzik Ödülleri'nde de "Avrupa'nın En İyi Sanatçısı" ödülüne layık görülerek Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi.



2009 çıkışlı Falling Down isimli single'ının ardından 2010'da teması efkar olan ikinci solo albümü Kağıt Evler'i piyasaya sunan Aydın'ın albümdeki çıkış parçası "Bu Yağmurlar", 2 gün gibi kısa bir süre içerisinde dijital platformlarda en çok indirilen ve dinlenilen şarkı olarak bir rekora imza attı.



Detaylar :



İl : Eskişehir



İlce : Merkez



Mekan : 222 Park



Mekan Adresi : İsmet İnönü Cad. No: 103



Başlangıç Saati : 21.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Emre Aydın



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır