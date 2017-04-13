Emre Altuğ, Eski Eşi Çağla Şıkel'i Kanal Açılışında Yalnız Bırakmadı

Güzel manken Çağla Şıkel, "Çağla" adlı yeni YouTube kanalının tanıtımını önceki akşam Zorlu Center'da yaptı. Davete Şıkel'in eski eşi şarkıcı Emre Altuğ'da katıldı. İkilinin birbiriyle yakınlıkları gözlerden kaçmadı.

"BANA İHTİYACI YOK AMA ONU DESTEK OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

Davette Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ ile çocukları Kuzey ve Uzay da vardı. Altuğ, "Bana ihtiyacı yoktur ama gelerek ona destek olduğumu düşünüyorum. Ben de bir YouTube kanalı açacağım" dedi.

İKİLİ BİRBİRİYLE ŞAKALAŞTI

Emra Altuğ'un bu sözünü duyunca Çağla Şıkel, gülerek şu karşılığı verdi: Bak ya, rakip mi olacaksın bana!











