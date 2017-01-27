Emre Altuğ

Sevilen şarkıcı Emre Altuğ, 27 Ocak'ta Beyrut Performance sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.

Emre Altuğ

Sevilen şarkıcı Emre Altuğ, 27 Ocak'ta Beyrut Performance sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.

Kaynak: Etkinlik.io

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Emre Altuğ, 27 Ocak, Beyrut, Müzik