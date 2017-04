Emre Akbaba: "Alabildiğimiz Kadar Puan Alıp Üst Sıralarda Bitirmeye Çalışacağız"

Spor Toto Süper Lig'de 22 Nisan Cumartesi günü Osmanlıspor'u evinde ağırlayacak Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü. Futbolculardan Emre Akbaba, alabildikleri kadar puan toplayarak, ligi üst sıralarda bitirmeye çalışacaklarını söyledi.



Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Osmanlıspor ile sahasından karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor çalışmalarını sabah yaptığı idmanla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Safet Susic gözetiminde yapılan idmanda futbolcular, topla ısınma hareketleriyle başlayarak 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Turuncu-yeşilli ekip antrenmanı taktik çalışmayla noktaladı. Sakatlığı bulunan Vagner Love ile Darko Lazic antrenmana katılmazken, uzun süren sakatlık sonrası Deniz Vural da takımdan ayrı çalıştı.



Orta saha oyuncusu Emre Akbaba, antrenmanda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni kurulan bir takım oldukları için çok kolay maçlar verdikleri aktaran Akbaba, bazen uyum sorunundan, bazen de farklı nedenlerden dolayı olduğunu söyledi. Akbaba, "Ama şimdi toparladık. Son üç haftadır galip geliyoruz. Şu an takım olarak durumumuz iyi. Oynarken zevk alıyoruz ve izleyenlere de zevk verdiğimizi düşünüyorum. Son 7 hafta için alabildiğimiz kadar puan alıp üst sıralarda bitirmeye çalışacağız" dedi



Vagner Love'un sakatlığını da hatırlatan Emre Akbaba, "Tabii ki Vagner Love bizim için çok önemli bir oyuncu. Şu an 15 golü var ve krallık yarışında da var. Fakat sonuçta biz takım olarak çok pozisyona giren bir takımız. Sanırım Vagner yerine Junior Fernandes oynayacak. Onu da pozisyonlara sokup gol attırmaya çalışacağız" diye konuştu.



"Her Türk futbolcu gibi benim de hedeflerim var"



'Sezon sonunda iyi bir teklif gelirse gitmeyi düşünüyor musun' ve 'Taraftarlar seni milli takımda görmek istiyor görüşleriniz nedir' sorularına da yanıt veren Akbaba, "Bu sadece benim vereceğim karar değil. Yönetimle oturur konuşuruz. Gitmem gerekirse giderim, kalmam gerekirse kalırım. Bu sezon sonunda bacağımız konu. Her Türk futbolcu gibi benim de böyle bir hedefim var. Bunun için çalışıyorum. İnşallah ileride olur" şeklinde konuştu.



"Alanyaspor benim ailem gibi"



Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'daki kariyerini de değerlendiren Akbaba şöyle konuştu: "Geçen sene Antalyaspor'da 3. haftada bir sakatlık geçirdim ve takımdan 1.5 ay ayrı kaldım. O beni biraz geriye götürmüş olabilir. Sonra devre arası da ayrıldım buraya gelmek için. Bu sene sezon başından itibaren devamlı oynamaya başladığım için ivme yakaladım. Alanyaspor benim ailem gibi. Burada iki şampiyonluk ve bir play-off yaşadım, inanılmaz şeyler yaşadım. Bu sene de kümede kalmayı garantiledik diyebiliriz. Sonuçta Alanyaspor ile güzel bir geçmişim var. O yüzden Alanya benim için aile gibi" ifadelerine yer verdi.



Isaac Sackey: "İlk kez Süper Lig'e çıkan bir takım olarak konumumuz iyi"



Orta saha oyuncusu Isaac Sackey de, "Buraya gelmeden önce Türk Ligini biliyordum ama takımı Süper Lig'de yeni olduğu için hiçbir bilgiye sahip değildim. Sözleşme sırasında çok mutluydum, kapıdan girdiğim andan itibaren çok pozitif karşılama ve enerji vardı. Kulübün kapısından girdiğim zamanki pozitif enerjinin ligin devamında takıma nasıl katkı sağladığını görebiliyorsunuz. Sanırım ilk kez Süper Lig'e çıkan bir takım olarak konumumuz iyi. Tabi daha önümüzde 7 hafta var. Bunları ileriye taşıyabiliriz" dedi.



Oynadığı pozisyon gereği ceza sahası etrafında topla çok buluşamadığını aktaran Sackey, "Ancak bir level geride dediğimiz bölgede yani kaleye 25-35 metre uzakta topla buluşabiliyorum. Atacağım şutlar da genellikle bu bölgeden oluyor. Dediğiniz gibi gerçekten güzel bir gol oldu. Umarım bundan sonra da devamını getireceğim. İlk yarıda ofansa daha çok katılabiliyorum çünkü çift ön libero ile oynuyorduk. Ama Safet hocamızın gelmesiyle birlikte tek oynuyorum ve daha fazla defansif görev yapmam gerekiyor. Bu yüzden öne çok katılamıyorum ama fırsatları bulduğumda da elbette değerlendirmek istiyorum." - ANTALYA