Tayfun, Babası Emrah'a Sitem Dolu Bir Şarkı Yazdı

Kanal D'nin 'Renkli Sayfalar' programına Emrah'ın sahip çıkmadığı oğlu Tayfun katıldı. Babasının izinden giderek şarkıcı olmayı seçen Tayfun, babasına kendisine sahip çıkmadığını dile getiren 'Vay Benim Babam Adam Gibi Adam' şarkısını yazdı. Sözlerinde sitam olsa da sevgisini dile getirmeyi de ihmal etmedi.

"ASİL ADAM"

Tayfun'un babası Emrah'a yazdığı şarkıda, kendisine sahip çıkmadığını yalnız büyüdüğünü dile getiren sözler vardı. Ancak Tayfun şarkının nakarat kısmında babasına "Asil adam, adam gibi adam" demeyi de ihmal etmedi.