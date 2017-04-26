Stand-up dünyasının iki genç ismi Emrah Bari ve Fatih Şenel TiyatroEvi'nde bizleri güldürmeye hazırlanıyorlar. Bekleriz, efendim.



Yaş Sınırı: 10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Tiyatro Evi Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Nihal Sok. No: 7/2



Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Emrah Bari & Fatih Şenel Stand-up Gösterisi



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır