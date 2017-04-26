Emrah Bari & Fatih Şenel Stand-up Gösterisi

Stand-up dünyasının iki genç ismi Emrah Bari ve Fatih Şenel TiyatroEvi'nde bizleri güldürmeye hazırlanıyorlar.

Emrah Bari & Fatih Şenel Stand-up Gösterisi

Stand-up dünyasının iki genç ismi Emrah Bari ve Fatih Şenel TiyatroEvi'nde bizleri güldürmeye hazırlanıyorlar. Bekleriz, efendim.

Yaş Sınırı: 10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Tiyatro Evi Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Nihal Sok. No: 7/2

Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 26.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Emrah Bari & Fatih Şenel Stand-up Gösterisi

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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