Emrah Bari & Fatih Şenel Stand-up Gösterisi
Stand-up dünyasının iki genç ismi Emrah Bari ve Fatih Şenel TiyatroEvi'nde bizleri güldürmeye hazırlanıyorlar.
Stand-up dünyasının iki genç ismi Emrah Bari ve Fatih Şenel TiyatroEvi'nde bizleri güldürmeye hazırlanıyorlar. Bekleriz, efendim.
Yaş Sınırı: 10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Tiyatro Evi Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Nihal Sok. No: 7/2
Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 26.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Emrah Bari & Fatih Şenel Stand-up Gösterisi
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io