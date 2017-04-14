Emrah Bari-Fatih Şenel Stand Up

Fatih Şenel ve Emrah Bari, kendi bakış açıları ile aktardıkları hikayeleriyle 14 Nisan'da Sahne Çolpan İlhan'da sizlerle..."Yazlık Sinema" ve "Tamdasana" sahne performansları ile İzmir ve Antalya'da eğlenceli saatler geçirten ikilinin yolları İstanbul'da birleşti.

Emrah Bari-Fatih Şenel Stand Up

Fatih Şenel ve Emrah Bari, kendi bakış açıları ile aktardıkları hikayeleriyle 14 Nisan'da Sahne Çolpan İlhan'da sizlerle...

"Yazlık Sinema" ve "Tamdasana" sahne performansları ile İzmir ve Antalya'da eğlenceli saatler geçirten ikilinin yolları İstanbul'da birleşti.

Hayatın içinden, kendi bakış açıları ile aktardıkları hikayeleri ile sizleri de eğlenceli saatler bekliyor.

Fatih Şenel-Emrah Bari'nin ayrı ayrı kişisel stand up performansları ile gülmenin sınırlarını zorlamaya hazır olun.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Çolpan İlhan Oda Tiyatrosu

Mekan Adresi : Ağahamam Cad. Ağa Han No: 1

Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Emrah Bari-Fatih Şenel Stand Up

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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