Fatih Şenel ve Emrah Bari, kendi bakış açıları ile aktardıkları hikayeleriyle 14 Nisan'da Sahne Çolpan İlhan'da sizlerle...



"Yazlık Sinema" ve "Tamdasana" sahne performansları ile İzmir ve Antalya'da eğlenceli saatler geçirten ikilinin yolları İstanbul'da birleşti.



Hayatın içinden, kendi bakış açıları ile aktardıkları hikayeleri ile sizleri de eğlenceli saatler bekliyor.



Fatih Şenel-Emrah Bari'nin ayrı ayrı kişisel stand up performansları ile gülmenin sınırlarını zorlamaya hazır olun.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Çolpan İlhan Oda Tiyatrosu



Mekan Adresi : Ağahamam Cad. Ağa Han No: 1



Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Emrah Bari-Fatih Şenel Stand Up



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır